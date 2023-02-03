Интервью ⟩ "Мы благодарны Латвии за опыт. Обиды нет". Главред "Дождя" о жизни после смерти

Громкий скандал конца 2022 года с публичной казнью "Дождя" в Латвии за "оговорки" ведущих в виде лишения лицензии исчерпан. По крайней мере медийно. О том, что "Дождь" - "плохой" и "опасный", больше не пишут СМИ ни в Латвии, ни в остальном мире. Сами журналисты телеканала снова заняты не самосохранением, а информированием своего зрителя и развитием самих себя. Новая лицензия от Нидерландов открыла новые рубежи и горизонты работы. С властями Латвии журналисты ведут судебный спор о законности декабрьской "казни" в рамках гарантированных демократией прав и свобод.