Телеканал "Дождь" не будет менять свою редакционную политику, несмотря на громкую историю с отзывом его латвийской лицензии на вещание. Коллектив независимого российского медиа покинули всего четыре сотрудника, а в планах журналистов - работать сразу из трех стран: Латвии, Грузии и Нидерландов. Rus.Postimees узнал у главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко, за что он все-таки благодарен странам Балтии.
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Интервью ⟩ "Мы благодарны Латвии за опыт. Обиды нет". Главред "Дождя" о жизни после смерти
"Мы благодарны Латвии за опыт. Обиды нет". Главред "Дождя" о жизни после смерти
Громкий скандал конца 2022 года с публичной казнью "Дождя" в Латвии за "оговорки" ведущих в виде лишения лицензии исчерпан. По крайней мере медийно. О том, что "Дождь" - "плохой" и "опасный", больше не пишут СМИ ни в Латвии, ни в остальном мире. Сами журналисты телеканала снова заняты не самосохранением, а информированием своего зрителя и развитием самих себя. Новая лицензия от Нидерландов открыла новые рубежи и горизонты работы. С властями Латвии журналисты ведут судебный спор о законности декабрьской "казни" в рамках гарантированных демократией прав и свобод.