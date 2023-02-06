Граждане Латвии - друзья Кремля ⟩ Как Алина Герлиня отправилась в Москву с одним чемоданом и встретила самого Путина

Как из застенчивой девушки, участвующей в работе Рижской школьной думы, она превратилась в прокремлевскую активистку? Онлайн-журнал KLIK начинает серию статей "Граждане Латвии - друзья Кремля" рассказом об Алине Герлине.

Жизнерадостная девочка, не пытающаяся навязать никаких политических или иных взглядов - такой была Алина в школьные годы. Однако уже в 2011 году она написала в своем блоге о возможностях обучения в российских вузах, даже перечисляла такие варианты, как использование так называемой "политики соотечественников" (инструмент мягкой силы России, используемый для оправдания вмешательства во внутреннюю политику других стран, мотивируя это отстаиванием интересов соотечественников).

В 2012 году сбылась давняя мечта Алины учиться в российском вузе - она была принята в университет по специальной президентской программе. Только приехав в Москву, Алина узнала, что будет учиться в престижном Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).