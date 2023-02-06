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Граждане Латвии - друзья Кремля ⟩ Как Алина Герлиня отправилась в Москву с одним чемоданом и встретила самого Путина
Граждане Латвии - друзья Кремля Фото: Ekrānšāviņš no liderirussi.ru; Scanpix; TVNET kolāža
Juris Jurāns Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
Как Алина Герлиня отправилась в Москву с одним чемоданом и встретила самого Путина
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"Одно дело слушать рассказы близких, другое - дышать одним воздухом с Москвой", - призналась в интервью гражданка Латвии Алина Герлиня, которая, как она утверждает, всегда мечтала о Москве, хоть и выросла в Риге. Герлиня привлекла широкое внимание общественности после псевдореферендумов в оккупированных Россией регионах Украины в сентябре 2022 года, в которых она участвовала в качестве "независимого" наблюдателя от Латвии. В настоящее время она комфортно устроилась среди кремлевских пропагандистов и участвует в различных проектах, организованных Кремлем.

Как из застенчивой девушки, участвующей в работе Рижской школьной думы, она превратилась в прокремлевскую активистку? Онлайн-журнал KLIK начинает серию статей "Граждане Латвии - друзья Кремля" рассказом об Алине Герлине.

Жизнерадостная девочка, не пытающаяся навязать никаких политических или иных взглядов - такой была Алина в школьные годы. Однако уже в 2011 году она написала в своем блоге о возможностях обучения в российских вузах, даже перечисляла такие варианты, как использование так называемой "политики соотечественников" (инструмент мягкой силы России, используемый для оправдания вмешательства во внутреннюю политику других стран, мотивируя это отстаиванием интересов соотечественников).

В 2012 году сбылась давняя мечта Алины учиться в российском вузе - она была принята в университет по специальной президентской программе. Только приехав в Москву, Алина узнала, что будет учиться в престижном Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Академическая карьера Алины в МГИМО не закончилась получением степени бакалавра в области международной журналистики. Там же она поступила в магистратуру (политология), где защитила диссертацию на тему "Роль этнического лобби в государственном и национальном строительстве на постсоветском пространстве (на примере русской диаспоры в балтийском регионе)". Ее исследовательская деятельность также принимала форму различных побочных проектов. Например, в 2018 году она была номинирована на одну из самых престижных российских студенческих премий.

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