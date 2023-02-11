КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Наиболее удобные способы, как молодежи купить наркотики

Должен сказать, что сначала я подумал, что было бы весьма гениально осветить эту тему в серии статей "Лусис наслаждается: наркотики". Но я понял, что продавцы этих продуктов вряд ли выдают чеки, которые я мог бы представить своему работодателю в качестве расходов, связанных с работой. Полиция тоже не была бы в большом восторге от этого, так что на сей раз только теоретическая часть, а практические эксперименты пусть остаются для кого-то другого.