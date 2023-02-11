КОММЕНТИРУЕТ ЛУСИС ⟩ Наиболее удобные способы, как молодежи купить наркотики

Должен сказать, что сначала я подумал, что было бы весьма гениально осветить эту тему в серии статей "Лусис наслаждается: наркотики". Но я понял, что продавцы этих продуктов вряд ли выдают чеки, которые я мог бы представить своему работодателю в качестве расходов, связанных с работой. Полиция тоже не была бы в большом восторге от этого, так что на сей раз только теоретическая часть, а практические эксперименты пусть остаются для кого-то другого.
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Наиболее удобные способы, как молодежи купить наркотики
Хотя многие и сами хорошо осведомлены или по крайней мере слышали от своих друзей, как легко купить наркотики в наши дни, я предполагаю, что это все еще удручающе малая часть общества. Подавляющему большинству определенно кажется, что это происходит при поиске сомнительного вида продавцов в районе Центрального рынка или в туннелях вокзала. Так, как всегда показывают во всех фильмах и сериалах.
Или потенциальный покупатель знает дилера, который наверняка состоит в какой-то уличной банде и ходит с огнестрельным оружием. Такие классические клише. А тот, кто употребляет наркотики, должен быть каким-то немытым уголовником, который несет бабушкин телевизор в ломбард и грабит пенсионеров.
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