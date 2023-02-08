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ВИДЕО, ФОТО ⟩ Веселятся и зарабатывают деньги. Как живут звезды первого в Эстонии секс-реалити-шоу?
Эдгар Гергель на съемках первого в Эстонии секс-реалити в Таллинне Фото: Madis Veltman
Эдгар Гергель Мадис Вельтман Limon.ee
Веселятся и зарабатывают деньги. Как живут звезды первого в Эстонии секс-реалити-шоу?
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Некоторые из моделей таллиннского секс-дома Warehouse X говорят, что "делают вечеринку". В их рабочие обязанности входит носить сексуальную одежду, танцевать, готовить ужин, петь, веселиться и радоваться каждой минуте жизни. А самое главное - доставлять удовольствие миллионам зрителей по всему миру, ведь от их настроения и удовлетворенности зависит размер чаевых и зарплата каждой конкретной модели, пишет Limon.ee

В реальности это обычный большой ангар в двух шагах от торгового центра Ülemiste, где под прицелом камер живут десятки симпатичных девушек со всего мира, в том числе и из Эстонии, и устраивают секс-реалити 24 часа в сутки. Иногда они спят, но даже над кроватью висят камеры, которые позволяют поклонникам следить за происходящим в любой момент.

Warehouse X, Эдгар Гергель посетил съемочную площадку первого в Эстонии секс-реалити
Warehouse X, Эдгар Гергель посетил съемочную площадку первого в Эстонии секс-реалити Фото: Madis Veltman
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