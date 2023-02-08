ВИДЕО, ФОТО ⟩ Веселятся и зарабатывают деньги. Как живут звезды первого в Эстонии секс-реалити-шоу?

В реальности это обычный большой ангар в двух шагах от торгового центра Ülemiste, где под прицелом камер живут десятки симпатичных девушек со всего мира, в том числе и из Эстонии, и устраивают секс-реалити 24 часа в сутки. Иногда они спят, но даже над кроватью висят камеры, которые позволяют поклонникам следить за происходящим в любой момент.