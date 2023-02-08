"Жила в розовых очках": Тамара Рутковская о поисках продюсера в Лондоне, "Евровидении" и встрече с Троицким

История рижанки Тамары Рутковской, которая с 5 лет мечтала стать певицей, невероятно кинематографична.

Вы только себе представьте: музыкальная школа, церковный хор, академический вокал, уроки звукозаписи, участие в рэп-баттлах, самостоятельный поиск продюсера в Лондоне, поездка на заработки в Нидерланды, участие в национальном отборе на "Евровидение", концерты, гастроли, встреча с Артемием Троицким, неожиданный статус рок-певицы и работа в компании, которая связана со звукозаписью.

На этом увлекательном жизненном пути Тамара встретила верных друзей и коллег, что помогло не только не потерять веру в себя, но и еще больше поверить в свои силы.

Финал ее истории еще не написан. Ведь Тома (так зовут ее друзья и близкие) полна идей, не перестает сочинять, выступать, снимать клипы, а совсем скоро представит новый музыкальный проект.