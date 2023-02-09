О квартирах в новостройках мечтают многие – и молодые семьи, и обитатели советских сериек, желающие переселиться в энергоэффективный дом с регулируемым отоплением и приличными соседями. Однако взлетевшие ставки EURIBOR, дикая инфляция и экономическая нестабильность заставили людей несколько притормозить с покупками и ипотекой. Но что будет с ценами на недвижимость?
Для абонентов
Каких цен ждать в бюджетных новостройках Латвии?
Каких цен ждать в бюджетных новостройках Латвии?
Некоторые девелоперы уверены, что за радость жить в новостройке скоро придется платить, как в Эстонии, где цены раза в полтора выше, чем в Латвии.