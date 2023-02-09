Каких цен ждать в бюджетных новостройках Латвии?

Параллельно с инфляцией, которая в Латвии уже почти год на уровне 20% и народ к этому потихоньку стал привыкать, взлетели и ставки EURIBOR, от которых напрямую зависят платежи по ипотечным кредитам. Отметим, что как минимум последние шесть лет, до середины прошлого года, они были негативными. Но в свете печальных геополитических событий, бьющих по экономике, Европейский центробанк изменил свою политику. Так что по данным на конец января, 3-, 6- и 12-месячные ставки EURIBOR составляли около 2,48%, 3% и 3,41% соответственно. А на днях ЕЦБ вновь поднял базовую процентную ставку на 0,5% - до 3%, которая вступит в силу 8 февраля: автоматически вырастет и EURIBOR.