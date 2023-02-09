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Каких цен ждать в бюджетных новостройках Латвии?

Наталья Васильева rus.tvnet.lv
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Каких цен ждать в бюджетных новостройках Латвии?
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Фото: Shutterstock, TVNET kolāža

О квартирах в новостройках мечтают многие – и молодые семьи, и обитатели советских сериек, желающие переселиться в энергоэффективный дом с регулируемым отоплением и приличными соседями. Однако взлетевшие ставки EURIBOR, дикая инфляция и экономическая нестабильность заставили людей несколько притормозить с покупками и ипотекой. Но что будет с ценами на недвижимость?

Некоторые девелоперы уверены, что за радость жить в новостройке скоро придется платить, как в Эстонии, где цены раза в полтора выше, чем в Латвии.

Параллельно с инфляцией, которая в Латвии уже почти год на уровне 20% и народ к этому потихоньку стал привыкать, взлетели и ставки EURIBOR, от которых напрямую зависят платежи по ипотечным кредитам. Отметим, что как минимум последние шесть лет, до середины прошлого года, они были негативными. Но в свете печальных геополитических событий, бьющих по экономике, Европейский центробанк изменил свою политику. Так что по данным на конец января, 3-, 6- и 12-месячные ставки EURIBOR составляли около 2,48%, 3% и 3,41% соответственно. А на днях ЕЦБ вновь поднял базовую процентную ставку на 0,5% - до 3%, которая вступит в силу 8 февраля: автоматически вырастет и EURIBOR.

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