Как стать угрозой национальной безопасности Латвии в возрасте 20 лет: история Виктории Матуль

После выходки у так называемого памятника Победы самой Виктории начало казаться, что спецслужбы (она не уточнила, какие именно службы, все время называя их спецслужбами) начали за ней следить. Впрочем, информация о слежке довольно разрознена, особо непонятно, как именно она установила, что за ней следят, - не считая показаний упомянутых ею самой друзей и родственников, которые повторно видели у ее места жительства одну машину. А одной из интервью она также рассказывала, что эти же самые спецслужбы прослушивали ее телефон, так как он, хоть и был довольно новым, "вел себя подозрительно". Не забывает она в интервью упомянуть и об опыте друзей, которые якобы сталкивались со спецслужбами, более того - которые были задержаны.