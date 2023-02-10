"Русофобия главным образом исходит со стороны правительства [Латвии], они постоянно провоцируют своими высказываниями", - в интервью кремлевскому пропагандистскому изданию рассказывает гражданка Латвии Виктория Матуль. Летом двадцатилетняя девушка бросилась бежать, как утверждает сама, от политического преследования, с которым столкнулась в Латвии. Сейчас, похоже, она живет в России и рассказывает "кремлевской правде" о "царящей русофобии и возрождении фашизма в Латвии". Онлайн-журнал KLIK продолжает серию статей "Граждане Латвии - друзья Кремля" историей о Виктории Матуль.
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Как стать угрозой национальной безопасности Латвии в возрасте 20 лет: история Виктории Матуль
Как стать угрозой национальной безопасности Латвии в возрасте 20 лет: история Виктории Матуль
После выходки у так называемого памятника Победы самой Виктории начало казаться, что спецслужбы (она не уточнила, какие именно службы, все время называя их спецслужбами) начали за ней следить. Впрочем, информация о слежке довольно разрознена, особо непонятно, как именно она установила, что за ней следят, - не считая показаний упомянутых ею самой друзей и родственников, которые повторно видели у ее места жительства одну машину. А одной из интервью она также рассказывала, что эти же самые спецслужбы прослушивали ее телефон, так как он, хоть и был довольно новым, "вел себя подозрительно". Не забывает она в интервью упомянуть и об опыте друзей, которые якобы сталкивались со спецслужбами, более того - которые были задержаны.