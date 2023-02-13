Со знаниями против государства: история псевдоэксперта Андрея Старикова

Стариков - кремлевский псевдоэксперт, распространяющий дезинформацию Кремля. Проведенное в 2017 году Re:Baltica исследование свидетельствует, что его "личность расцвела под крылом получателя российских грантов Александра Гапоненко". Похожую траекторию пережила и его карьера - работая в поддерживаемых Кремлем "академических структурах", Стариков стал главным редактором спонсируемого Россией проекта Baltnews холдинга "Россия сегодня", направленного на русскоязычную публику стран Балтии.

И сейчас на Academia.edu доступны его статьи на английском и русском языках, среди которых и исследование под названием "Состояние русскоязычных меньшинств в Латвии: этнонациональная политика, ее оценка и предпосылки". В нем указывается, что в Латвии и Эстонии этнические русские сталкиваются с дискриминацией, особенно подчеркивается бесправное положение проживающих в Латвии неграждан и ограничение использования русского языка в школах.