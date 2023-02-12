Кристап Бекерис был одним из водителей, которые в начале этого года поставили в прифронтовой город Краматорск подготовленные для украинских военнослужащих автомобили. Эта поездка стала уже двенадцатым его конвоем в Украину.
Для абонентов
До Краматорска. Путь латвийского конвоя на фронт в Украину
До Краматорска. Путь латвийского конвоя на фронт в Украину
Как и у многих других, полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля прошлого года вызвало у Кристапа осознание, что нельзя сидеть сложа руки. Нужно что-то делать, чтобы помочь украинцам. Если бы не было сына, возможно, он был бы готов отправиться на фронт.
Ключевые слова