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До Краматорска. Путь латвийского конвоя на фронт в Украину
Перегонщики автомобилей Фото: Publicitātes foto
Jānis Vingris rus.tvnet.lv
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До Краматорска. Путь латвийского конвоя на фронт в Украину
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Кристап Бекерис был одним из водителей, которые в начале этого года поставили в прифронтовой город Краматорск подготовленные для украинских военнослужащих автомобили. Эта поездка стала уже двенадцатым его конвоем в Украину.

Как и у многих других, полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля прошлого года вызвало у Кристапа осознание, что нельзя сидеть сложа руки. Нужно что-то делать, чтобы помочь украинцам. Если бы не было сына, возможно, он был бы готов отправиться на фронт.

Услышав о деятельности Twitter-конвоя, Кристап записался водителем и приехал в Яунмарупе, откуда в Украину стартуют конвои подготовленных для военнослужащих автомобилей. В первую поездку ему доверили старый "Гольф", на котором, казалось, до Украины вообще невозможно добраться.

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