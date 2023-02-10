Эстонская спасательная команда, вылетевшая на помощь пострадавшей от сильного землетрясения Турции, в среду вечером направлялась в провинцию Хатай на встречу с представителями местной спасательной службы, чтобы выяснить, где будет располагаться их участок работы, пишет Rus.Postimees.
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Фото ⟩ Эстонская спасательная команда в Турции: идет гонка со временем
Эстонская спасательная команда в Турции: идет гонка со временем
Приземлившись на авиабазе Инджирлик на юге Турции в четыре часа утра, спасательная команда на автобусе выехала в наиболее пострадавшую от землетрясения провинцию Хатай, расположенную на границе с Сирией. Между 18 и 19 часами эстонцы все еще были в пути, так как из-за катастрофы дорожные условия в регионе очень плохие.
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