Фото ⟩ Эстонская спасательная команда в Турции: идет гонка со временем

Приземлившись на авиабазе Инджирлик на юге Турции в четыре часа утра, спасательная команда на автобусе выехала в наиболее пострадавшую от землетрясения провинцию Хатай, расположенную на границе с Сирией. Между 18 и 19 часами эстонцы все еще были в пути, так как из-за катастрофы дорожные условия в регионе очень плохие.