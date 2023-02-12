ЭСТОНСКИЕ СПАСАТЕЛИ В ТУРЦИИ ⟩ "Пока нам не удалось найти ни одного живого человека"

Поздно вечером в среду эстонской команде спасательной удалось связаться с местной спасательной службой, от которой они получили указания, куда двигаться дальше. К настоящему времени команда добралась до крохотного городка Харбие в провинции Хатай, куда еще не добрались ни другие спасательные службы, ни международные команды.

"Фактически мы работаем 24/7 - у нас есть разведывательная группа, которая составляет карту зданий и ищет людей под завалами. Они также оценивают состояние зданий и вероятность найти там кого-то", - пояснил Эркки Пыльд, руководитель отдела аварийной готовности Спасательного департамента, отвечающий за безопасность в спасательной команде. Команда разделена на две отдельные группы, которые чередуются между восьми- и десятичасовыми сменами.