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Эстонка в Турции ⟩ "Сосед потерял мать и отца. Вероятно, потеряет и сестру, поскольку она сейчас в коме"

Мейнхард Пулк rus.postimees.ee
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"Сосед потерял мать и отца. Вероятно, потеряет и сестру, поскольку она сейчас в коме"
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Адана после землетрясения.
Адана после землетрясения. Фото: Hussein Malla/AP/Scanpix

Одним из крупных городов Турции, который погрузился в хаос из-за землетрясений, является Адана с населением более двух миллионов человек. Проживающая в этом городе эстонка Синди критикует как посольство Эстонии в Анкаре, так и местные власти, пишет Rus.Postimees

"Я думаю, что это худшие дни в моей жизни", - сказала Postimees мать двоих детей Синди, которая живет в Турции уже шесть лет.

О том, что спасения от землетрясения нет, регулярно сообщалось в турецких СМИ в течение последних трех лет. Также было известно, что самый большой толчок ожидается в городе Адана. "Теперь это случилось. Совершенно неожиданно в четыре часа утра. Мы находились на втором этаже и были вынуждены выбежать из дома с двумя детьми, которым четыре с половиной года. Конечно, они спросонья не понимали, что происходит", - рассказала Синди.

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