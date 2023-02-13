Эстонка в Турции ⟩ "Сосед потерял мать и отца. Вероятно, потеряет и сестру, поскольку она сейчас в коме"

Одним из крупных городов Турции, который погрузился в хаос из-за землетрясений, является Адана с населением более двух миллионов человек. Проживающая в этом городе эстонка Синди критикует как посольство Эстонии в Анкаре, так и местные власти, пишет Rus.Postimees.
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"Сосед потерял мать и отца. Вероятно, потеряет и сестру, поскольку она сейчас в коме"
"Я думаю, что это худшие дни в моей жизни", - сказала Postimees мать двоих детей Синди, которая живет в Турции уже шесть лет.