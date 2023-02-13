Эстонка в Турции ⟩ "Сосед потерял мать и отца. Вероятно, потеряет и сестру, поскольку она сейчас в коме"

"Я думаю, что это худшие дни в моей жизни", - сказала Postimees мать двоих детей Синди, которая живет в Турции уже шесть лет.

О том, что спасения от землетрясения нет, регулярно сообщалось в турецких СМИ в течение последних трех лет. Также было известно, что самый большой толчок ожидается в городе Адана. "Теперь это случилось. Совершенно неожиданно в четыре часа утра. Мы находились на втором этаже и были вынуждены выбежать из дома с двумя детьми, которым четыре с половиной года. Конечно, они спросонья не понимали, что происходит", - рассказала Синди.