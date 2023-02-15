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Угрозы, вечеринки и суровая реальность 25-летнего Мика, который открыл бар в легендарном месте
Микс Галвановскис Фото: Ayvita Vashkis/ TVNET
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
Угрозы, вечеринки и суровая реальность 25-летнего Мика, который открыл бар в легендарном месте
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"После очередных угроз я обращался в полицию", - рассказывает 25-летний латвийский певец Микс Галвановскис, который не только открыл свой четвертый бар в Старой Риге (на месте, где когда-то был легендарный клуб Pulkvedim neviens neraksta)... Он также ежедневно пытается бороться со стереотипами в обществе, пытаясь доказать, что в Латвии можно заниматься бизнесом. 

"На мой взгляд, рок-музыка возвращается, и в Латвии еще наступит мое время", - уверенно говорит артист и предприниматель Микс Галвановскис, поправляя свои выразительные усы а-ля Сальвадор Дали.

У музыканта длинные волосы, собранные в хвост, а пальцы украшают массивные перстни с языческими орнаментами. На интервью Микс пришел во всем черном, словно граф Дракула. Немного щурясь от февральского солнца, он объяснил, что еще не пришел в себя после бурных выходных. Понедельник для него - это всегда тяжелый день. 

Микс Галвановскис окончил музыкальную школы в Елгаве. Там он играл на саксофоне, пел в хоре. Глядя на него сейчас, сложно поверить, что начал он свою карьеру с поп-музыки: "Я был таким "сладеньким парнем", пел песни про любовь, а сейчас мои композиции больше о суровой реальности, рок-н-ролле и безумных вечеринках. Все стало совершенно иначе".

Теперь, как отмечает Микс, он один из тех, кто управляет кусочком Старой Риги!

Микс Галвановскис
Микс Галвановскис Фото: Ayvita Vashkis/TVNET
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