"Ему было 40 лет, а не 16…". Как 15-летней девушке в Огре удалось сбежать от мужчины, с которым она познакомилась в интернете

"Когда я добралась до "Синих гор" в Огре, моя маленькая мечта превратилась в большой кошмар. Моя подруга проводила меня до места, где я должна была встретиться с парнем, но, идя через пешеходный переход, я поняла, что человек, который меня там ждал, был не тем, с кем я три месяца переписывалась", - говорит Линда.

Линду встретил мужчина крупного телосложения, которому было лет сорок, а не шестнадцать, как он рассказывал девушке в переписке в Facebook.