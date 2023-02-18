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Беженки из Украины обвиняют начальницу клининговой компании в издевательствах

rus.postimees.ee
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Беженки из Украины обвиняют начальницу клининговой компании в издевательствах
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По словам Тетяны Коновальчук, украинцы в Эстонии очень терпеливы, они стараются забыть услышанные оскорбления и двигаться дальше.
По словам Тетяны Коновальчук, украинцы в Эстонии очень терпеливы, они стараются забыть услышанные оскорбления и двигаться дальше. Фото: Konstantin Sednev

По словам украинских работниц, начальница известной клининговой компании SOL в Эстонии постоянно притесняла сотрудников, нарушала трудовое законодательство и выражала ненависть к украинским военным беженцам, пишет Rus.Postimees

По словам Тетяны, большинство работавших на судне были украинцами - из восьми-десяти человек, работавших посменно, была только пара эстонцев.

Тетяна почувствовала, что ее начальница, 40-летняя Анастасия Горегляд, которая раздавала рабочие задания и контролировала, как выполнена работа, ненавидела их как украинцев. "Возможно, это ее личное мнение, но оглашать его громко вслух на рабочем месте неуместно", - высказалась Тетяна об одобрительных заявлениях Анастасии в адрес Путина.

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