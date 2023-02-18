По словам украинских работниц, начальница известной клининговой компании SOL в Эстонии постоянно притесняла сотрудников, нарушала трудовое законодательство и выражала ненависть к украинским военным беженцам, пишет Rus.Postimees.
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Беженки из Украины обвиняют начальницу клининговой компании в издевательствах
Беженки из Украины обвиняют начальницу клининговой компании в издевательствах
По словам Тетяны, большинство работавших на судне были украинцами - из восьми-десяти человек, работавших посменно, была только пара эстонцев.