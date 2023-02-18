Беженки из Украины обвиняют начальницу клининговой компании в издевательствах

По словам Тетяны, большинство работавших на судне были украинцами - из восьми-десяти человек, работавших посменно, была только пара эстонцев.

Тетяна почувствовала, что ее начальница, 40-летняя Анастасия Горегляд, которая раздавала рабочие задания и контролировала, как выполнена работа, ненавидела их как украинцев. "Возможно, это ее личное мнение, но оглашать его громко вслух на рабочем месте неуместно", - высказалась Тетяна об одобрительных заявлениях Анастасии в адрес Путина.