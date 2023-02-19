Родственники двух пациентов месяц назад обратились в Вильяндискую больницу, поскольку обнаружили в дигирегистратуре, что их близкий должен был пойти на прием, о котором никто ничего не знал. Выяснилось, что один из сотрудников больницы записал к себе на прием случайных людей. С конца прошлого месяца он больше не работает в больнице, пишет Rus.Postimees.
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Попался на обмане: медик лечил в больнице воображаемых пациентов
Попался на обмане: медик лечил в больнице воображаемых пациентов
Больница теперь должна вернуть Кассе здоровья несколько сотен евро, поскольку деньги были получены обманным путем. Больница сообщила, что речь идет о специалисте сестринского уровня, у которого были свои приемы и который проработал в больнице около десяти лет.
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