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Попался на обмане: медик лечил в больнице воображаемых пациентов

Марко Суурмяги rus.postimees.ee
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Попался на обмане: медик лечил в больнице воображаемых пациентов
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Каждый человек может проверить в своей дигитальной истории болезни, зарегистрирован он на прием в больнице или нет. Если на прием его не ждут, ячейка данных будет пуста.
Каждый человек может проверить в своей дигитальной истории болезни, зарегистрирован он на прием в больнице или нет. Если на прием его не ждут, ячейка данных будет пуста. Фото: Marko Saarm

Родственники двух пациентов месяц назад обратились в Вильяндискую больницу, поскольку обнаружили в дигирегистратуре, что их близкий должен был пойти на прием, о котором никто ничего не знал. Выяснилось, что один из сотрудников больницы записал к себе на прием случайных людей. С конца прошлого месяца он больше не работает в больнице, пишет Rus.Postimees.

Больница теперь должна вернуть Кассе здоровья несколько сотен евро, поскольку деньги были получены обманным путем. Больница сообщила, что речь идет о специалисте сестринского уровня, у которого были свои приемы и который проработал в больнице около десяти лет.

В результате собственного расследования больница обнаружила, что работник сделал 13 фиктивных регистраций на амбулаторные приемы. Чтобы попасть к нему на прием, не нужно направление от семейного врача или врача-специалиста. У работодателя сложилось впечатление, что специалист занят работой, и ему доплачивали за приемы.

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