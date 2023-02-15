Эстонско-латвийская банда наркоторговцев, которая предстала перед судом в Валга, за пару лет сумела развернуть свой незаконный бизнес до таких размеров, что удивился даже опытный прокурор, пишет Rus.Postimees.
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Город Валга стал наркопритоном Южной Эстонии: наркотики привозят из Латвии
"Процесс, начавшийся в Валгаском здании суда, является одним из самых объемных в моей судебной практике и, несомненно, в Валгамаа, - сказала прокурор Южного округа Юлле Хырак. - Объем исходит в первую очередь из-за того, что обвиняемых 11, пятеро из которых находятся под стражей".