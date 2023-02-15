Город Валга стал наркопритоном Южной Эстонии: наркотики привозят из Латвии

"Процесс, начавшийся в Валгаском здании суда, является одним из самых объемных в моей судебной практике и, несомненно, в Валгамаа, - сказала прокурор Южного округа Юлле Хырак. - Объем исходит в первую очередь из-за того, что обвиняемых 11, пятеро из которых находятся под стражей".

Начавшийся две недели назад в Валга и Тарту судебный процесс касается членов преступной группировки, задержанных в апреле 2021 года в результате крупной полицейской операции в Валга. Согласно обвинительному заключению, менее чем за два года через их руки прошло более 24 килограммов марихуаны.