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Город Валга стал наркопритоном Южной Эстонии: наркотики привозят из Латвии

Арвед Брейдакс rus.postimees.ee
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Город Валга стал наркопритоном Южной Эстонии: наркотики привозят из Латвии
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Валга, вид с высоты птичьего полета. Иллюстративное фото.
Валга, вид с высоты птичьего полета. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Эстонско-латвийская банда наркоторговцев, которая предстала перед судом в Валга, за пару лет сумела развернуть свой незаконный бизнес до таких размеров, что удивился даже опытный прокурор, пишет Rus.Postimees

"Процесс, начавшийся в Валгаском здании суда, является одним из самых объемных в моей судебной практике и, несомненно, в Валгамаа, - сказала прокурор Южного округа Юлле Хырак. - Объем исходит в первую очередь из-за того, что обвиняемых 11, пятеро из которых находятся под стражей".

Начавшийся две недели назад в Валга и Тарту судебный процесс касается членов преступной группировки, задержанных в апреле 2021 года в результате крупной полицейской операции в Валга. Согласно обвинительному заключению, менее чем за два года через их руки прошло более 24 килограммов марихуаны.

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