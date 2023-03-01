Мастер фотографий в стиле ню Александр Соколов имеет более чем 20-летний опыт съемки женщин и пар в интимной обстановке. В беседе с интернет-журналом KLIK Соколов раскрывает, что происходит за кадром, и делится своими знаниями о женщинах. Также он отвечает на вопрос, почему женщины готовы позировать обнаженными перед совершенно незнакомым мужчиной.
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"Ревнивый муж разбил дверь": Александр Соколов и его дерзкие фото в стиле ню
"Ревнивый муж разбил дверь": Александр Соколов и его дерзкие фото в стиле ню
В одном из своих интервью Соколов упомянул, что самой старшей его клиентке было 70 лет. Был ли побит этот рекорд? "Ой, нет! Рекорд не побит, но в прошлом году у меня было много женщин после 50".