Разоблачитель ЧВК Вагнера ⟩ Кладбищ у них море, а суть идеологии Пригожина: иди и умри

Денис Коротков и по сей день продолжает следить за деятельностью ЧВК. В настоящее время он является журналистом центра "Досье", в прошлом - сотрудник "Новой Газеты" и петербургского издания "Фонтанка.ру", где публиковались все его расследования о ЧВК Вагнера. Несколько лет подряд Коротков и издания, где он публиковался в РФ, подвергались давлению. В итоге журналист был вынужден покинуть страну.