Онлайн-журнал KLIK завершает серию "Граждане Латвии - друзья Кремля" статьей о Татьяне Андриец. В понедельник, 6 февраля, она была задержана Службой государственной безопасности (VDD). Андриец - пророссийская активистка, вовлеченная в деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии. Теперь информация об аресте Татьяны доступна и на всех популярных российских пропагандистских порталах. Петербургский университет, в котором она сейчас изучает международные отношения, обещал студентку поддержать.
Для абонентов
Граждане Латвии - друзья Кремля ⟩ Задержанная VDD Татьяна Андриец - самый смелый друг Кремля
Задержанная VDD Татьяна Андриец - самый смелый друг Кремля