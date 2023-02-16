Граждане Латвии - друзья Кремля ⟩ Задержанная VDD Татьяна Андриец - самый смелый друг Кремля

Она известна как активистка политической партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая публично выразила поддержку российской агрессии. 24 февраля она дополнила фотографию своего профиля флагом России, который вскоре исчез. К фото профиля она добавила комментарий, в котором заявила, что тем, кто добавил к фото своего профиля флаг Украины, стоит взглянуть на статистику ООН об убитых в Донбассе за последние восемь лет людях, в том числе детях.