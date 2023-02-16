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Граждане Латвии - друзья Кремля ⟩ Задержанная VDD Татьяна Андриец - самый смелый друг Кремля
Фото: Ekrānuzņēmums no facebook.com; TVNET kolāža
Juris Jurāns Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
Задержанная VDD Татьяна Андриец - самый смелый друг Кремля
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Онлайн-журнал KLIK завершает серию "Граждане Латвии - друзья Кремля" статьей о Татьяне Андриец. В понедельник, 6 февраля, она была задержана Службой государственной безопасности (VDD). Андриец - пророссийская активистка, вовлеченная в деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии. Теперь информация об аресте Татьяны доступна и на всех популярных российских пропагандистских порталах. Петербургский университет, в котором она сейчас изучает международные отношения, обещал студентку поддержать.

Она известна как активистка политической партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая публично выразила поддержку российской агрессии. 24 февраля она дополнила фотографию своего профиля флагом России, который вскоре исчез. К фото профиля она добавила комментарий, в котором заявила, что тем, кто добавил к фото своего профиля флаг Украины, стоит взглянуть на статистику ООН об убитых в Донбассе за последние восемь лет людях, в том числе детях.

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