Бордели в концлагерях: 8 клиентов в день, акт 15 минут и только миссионерская поза

О созданных рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером борделях в концлагерях. Как так получилось, что даже в лагерях для обреченных на смерть могли существовать такие "дома удовольствия", и какова была их идеология - почему во имя долины смерти в конце концов был нужен секс?

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После предварительного отбора женщин доставляли в специальные казармы в тех концлагерях, в которых был бордель. Чтобы ослабленные заключенные принимали более-менее достойный внешний вид, их помещали в лазарет. Там санитары делали им инъекции калия, нужно было пройти дезинфекционные ванны, им позволяли здорово питаться и даже загорать под кварцевыми лампами.

Рабочий день у работниц борделя начинался уже в 7:00, нужно было прибрать помещения и нарядиться. Услуги по предоставлению полового акта предоставлялись каждый вечер с 20 до 22 часов, а по воскресеньям раньше - после обеда.