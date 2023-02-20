KLIK из Украины ⟩ Заметки об убежище тревоги. Война как затяжная неизлечимая болезнь

В 8:30 утра в пятницу меня разбудили сирены воздушной тревоги. Я уже пять дней во Львове, но впервые их громкий вой наполняет улицы города. Российские истребители, взлетающие с аэродрома в Беларуси, несут в мою сторону гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Я хватаю полупустую бутылку с водой у кровати и, быстро одевшись, иду в убежище в подвале отеля. Когда открываю железную дверь, в лицо бьет влажное тепло и запах плесени. Построенное в начале восемнадцатого века подземное помещение, ныне оборудованное обогревателем, ковром, чайником и мягкими стульями, никогда не предназначалось для защиты местного населения от воздушных налетов.