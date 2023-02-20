В 8:30 утра в пятницу меня разбудили сирены воздушной тревоги. Я уже пять дней во Львове, но впервые их громкий вой наполняет улицы города. Российские истребители, взлетающие с аэродрома в Беларуси, несут в мою сторону гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Я хватаю полупустую бутылку с водой у кровати и, быстро одевшись, иду в убежище в подвале отеля. Когда открываю железную дверь, в лицо бьет влажное тепло и запах плесени. Построенное в начале восемнадцатого века подземное помещение, ныне оборудованное обогревателем, ковром, чайником и мягкими стульями, никогда не предназначалось для защиты местного населения от воздушных налетов.
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KLIK из Украины ⟩ Заметки об убежище тревоги. Война как затяжная неизлечимая болезнь
Заметки об убежище тревоги. Война как затяжная неизлечимая болезнь
Однако должна признать, что отсутствие комфорта в убежище меня не смущает. "Перематываю пленку" и вспоминаю, что, пока я проходила мимо стойки администратора и зала для завтраков, сотрудники отеля и гости, большинство из которых приехали из других городов, чтобы провести выходные в западной столице Украины, неторопливо продолжали заниматься своими делами.
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