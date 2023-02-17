"Это ненормально": спортсмен из Латвии о неподобающем поведении эстонского тренера

Руководитель Федерации легкой атлетики Латвии Дмитрий Милькевич стал одним из тех, кому еще в августе прошлого года на чемпионате мира U-20 в Кали показалась странной манера общения Виру и его подопечной Кармен Бруус. В связи с чем было решено известить об этом и эстонскую федерацию.