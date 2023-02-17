Различные слухи о некорректном и неадекватном поведении тренера по легкой атлетике Мехиса Виру ходили в Эстонии годами. Но для того, чтобы делом занялись на официальном уровне, потребовалась официальная жалоба, которая, между прочим, поступила из Латвии.
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"Это ненормально": спортсмен из Латвии о неподобающем поведении эстонского тренера
"Это ненормально": спортсмен из Латвии о неподобающем поведении эстонского тренера
Руководитель Федерации легкой атлетики Латвии Дмитрий Милькевич стал одним из тех, кому еще в августе прошлого года на чемпионате мира U-20 в Кали показалась странной манера общения Виру и его подопечной Кармен Бруус. В связи с чем было решено известить об этом и эстонскую федерацию.