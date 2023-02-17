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"Это ненормально": спортсмен из Латвии о неподобающем поведении эстонского тренера

rus.postimees.ee
"Это ненормально": спортсмен из Латвии о неподобающем поведении эстонского тренера
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Мехис Виру.
Мехис Виру. Фото: Mihkel Maripuu

Различные слухи о некорректном и неадекватном поведении тренера по легкой атлетике Мехиса Виру ходили в Эстонии годами. Но для того, чтобы делом занялись на официальном уровне, потребовалась официальная жалоба, которая, между прочим, поступила из Латвии.

Руководитель Федерации легкой атлетики Латвии Дмитрий Милькевич стал одним из тех, кому еще в августе прошлого года на чемпионате мира U-20 в Кали показалась странной манера общения Виру и его подопечной Кармен Бруус. В связи с чем было решено известить об этом и эстонскую федерацию.

Эстонская и латвийская делегации размещались на тех соревнованиях в Колумбии в одном отеле, из-за чего латвийцам бросилась в глаза эта пара: седовласый Мехис Виру, который в этом году отмечает 60-летний юбилей, и Кармен Бруус - на тот момент еще несовершеннолетняя.

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