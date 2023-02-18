Вечером в пятницу, 17 февраля, любители искусства и креативные люди собрались в помещениях Латвийской художественной академии (LMA) на легендарный карнавал, который прошел уже в 83-й раз. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет с места событий!
Для абонентов
Фото ⟩ Богема и краски Латвии: как прошел легендарный карнавал?
Богема и краски Латвии: как прошел легендарный карнавал?
Тематика этого года - "Фортуна рассвета". Посетители конкретно постарались, нарядившись в необычные, ярки и даже весьма своеобразные карнавальные наряды.