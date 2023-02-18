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Фото ⟩ Богема и краски Латвии: как прошел легендарный карнавал?
83-й карнавал в Латвийской академии художеств Фото: Jānis Škapars/TVNET
rus.tvnet.lv Jānis Škapars
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Богема и краски Латвии: как прошел легендарный карнавал?
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Вечером в пятницу, 17 февраля, любители искусства и креативные люди собрались в помещениях Латвийской художественной академии (LMA) на легендарный карнавал, который прошел уже в 83-й раз. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет с места событий!

Тематика этого года - "Фортуна рассвета". Посетители конкретно постарались, нарядившись в необычные, ярки и даже весьма своеобразные карнавальные наряды.

Посетители могли наслаждаться музыкой на девяти сценах, посетить перформанс-кабинет и киноуголок 2anna, повеселиться на дискотеке поэтов Satori, принять участие в различных мероприятиях и оценить неповторимые декорации, созданные молодыми художниками.

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