"Ты для них уже враг – с российским паспортом". Как в Эстонии выходят из гражданства РФ

Масштабный исход



Число граждан РФ, которые предпочитают Эстонию России, выросло в несколько раз в 2022 году по самым разным параметрам. Мы уже рассказывали, что политическое убежище люди с российскими паспортами запрашивали у Эстонии в 2022 году на фоне развязанной Путиным войны в Украине в 14 раз чаще, чем годом ранее. Заметно выросло число граждан РФ, которые получили медицинские страховки в Эстонии в прошлом году, что косвенно свидетельствует о желании легализации вне границ России.