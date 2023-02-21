Главные уроки российского вторжения в Украину

"Нужно начинать готовиться как можно раньше. Если Россия возьмет верх в Украине, следующими могут быть страны Балтии" - такие аргументы звучали не раз. В своей статье на портале 15min.lt литовский журналист Гедрюс Петкевич объясняет, что не так с подобными заявлениями.