"Нужно начинать готовиться как можно раньше. Если Россия возьмет верх в Украине, следующими могут быть страны Балтии" - такие аргументы звучали не раз. В своей статье на портале 15min.lt литовский журналист Гедрюс Петкевич объясняет, что не так с подобными заявлениями.
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Главные уроки российского вторжения в Украину
Главные уроки российского вторжения в Украину
Заявленные Россией цели в Украине до начала войны были довольно загадочными - "денацификация" и "демилитаризация" соседней страны.
Здесь я хотел бы сформулировать первый урок для независимой Литовской Республики, который преподала война в Украине. Это алогизм мотива нападения и сценарий его реализации.
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