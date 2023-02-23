Инстасамка в Риге: организатор концерта о СГБ, визах и туре по Европе

Выступление Инстасамки должно было пройти в клубе First в декабре 2022 года, но позже было перенесено на февраль 2023 года. Далее стало известно, что в феврале Дарья Зотеева (именно так зовут Инстасамку) не сможет приехать в Ригу, и ее концерт перенесли в очередной раз - на 22 апреля 2023 года.