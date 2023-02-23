Популярный скандальный поющий российский блогер Инстасамка (наст. имя - Дарья Зотеева) планировала 10 декабря 2022 года выступить в Риге, но концерт был перенесен на 17 февраля 2023 года, а следом состоялся еще один перенос. RUS TVNET связался с организатором BEST SHOW Events и выяснил, что происходит с мероприятием.
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Инстасамка в Риге: организатор концерта о СГБ, визах и туре по Европе
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Инстасамка в Риге: организатор концерта о СГБ, визах и туре по Европе
Выступление Инстасамки должно было пройти в клубе First в декабре 2022 года, но позже было перенесено на февраль 2023 года. Далее стало известно, что в феврале Дарья Зотеева (именно так зовут Инстасамку) не сможет приехать в Ригу, и ее концерт перенесли в очередной раз - на 22 апреля 2023 года.
RUS TVNET связался с организаторами - компанией BEST SHOW Events, чтобы выяснить, что происходит и правда ли артистку проверяет СГБ?