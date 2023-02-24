"Русские не входили в мои планы". Год глазами украинского журналиста Владимира Бирюкова

"С каждым днем становится все напряженнее и напряженнее. Все очень обеспокоены 24 февраля. Новостями. Я сегодня прочитал, что будет три волны ракетных ударов. Будет это или нет, непонятно. Тяжело... Все готовятся к годовщине, именно к тому, что будет тяжело. Чем ближе к определенной дате, ты начинаешь вспоминать все те страшные моменты, особенно сейчас, когда у меня много интервью и я рассказываю о первом дне войны", - говорит он.