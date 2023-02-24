24 февраля 2022 года время для украинцев словно застыло. "Я до сих пор говорю, что сейчас 24 февраля. Этот день не сменяется, он просто тянется очень долго. 24 февраля закончится, когда закончится война", - говорит украинский журналист Владимир Бирюков, который сейчас находится в Латвии.
"Русские не входили в мои планы". Год глазами украинского журналиста Владимира Бирюкова
"С каждым днем становится все напряженнее и напряженнее. Все очень обеспокоены 24 февраля. Новостями. Я сегодня прочитал, что будет три волны ракетных ударов. Будет это или нет, непонятно. Тяжело... Все готовятся к годовщине, именно к тому, что будет тяжело. Чем ближе к определенной дате, ты начинаешь вспоминать все те страшные моменты, особенно сейчас, когда у меня много интервью и я рассказываю о первом дне войны", - говорит он.
Владимир Бирюков - украинский журналист, автор музыкальных программ студии FM-TV, теле- и радиоведущий. Летом 2022 года он приехал в Латвию, чтобы рассказывать о войне и участвовать в различных благотворительных акциях.
"Вначале я рассказывал о войне - было тяжело. Потом рассказывал - было легко. Позже уже где-то говорил с иронией, а сейчас опять тяжело", - делится он.
За несколько месяцев, которые Владимир провел в Латвии, он стал сенсацией в местных СМИ.
Журналист рассказал RUS TVNET, как для него прошел каждый месяц этого страшного года.
Видео: Владимир Бирюков на фестивале Summer Sound