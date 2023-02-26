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Украинка пыталась вернуть вывезенного в Россию ребенка, но была выслана в Эстонию

Арвед Брейдакс rus.postimees.ee
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Украинка пыталась вернуть вывезенного в Россию ребенка, но была выслана в Эстонию
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Ольга поехала в Россию, чтобы вернуть своего ребенка домой, но в итоге не по своей воле оказалась в Эстонии, откуда с помощью журналистов попала сначала в Тарту, а потом отправилась на родину.
Ольга поехала в Россию, чтобы вернуть своего ребенка домой, но в итоге не по своей воле оказалась в Эстонии, откуда с помощью журналистов попала сначала в Тарту, а потом отправилась на родину. Фото: Arved Breidaks

Небольшая фигура в темной куртке шагает в сумерках зимнего вечера на погранпереходе Лухамаа. Здороваемся. Это Ольга. Из Украины. Она ездила искать своего сына-подростка, которого увезли в Россию, но ее отправили из Москвы на границу Эстонии. Нас ждет эмоциональная поездка на автомобиле, которая поможет ей вернуться домой, пишет Rus.Postimees

"Ну что я могу вам сказать? Я впервые в Европе", - говорит 42-летняя украинка. Она проделала долгий путь из родного города в Москву, а оттуда прибыла в Эстонию, куда вообще не собиралась приезжать. Знаете, как говорят: хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.

Судьба распорядилась так, что вечером 26 января Ольга оказывается в Эстонии на пассажирском сиденье автомобиля незнакомца, на которого вышли через знакомого знакомых, и машина увозит ее еще дальше от Украины на север.

С чего начать рассказ об украинке? Год назад она жила своей обычной, можно даже сказать, скучной жизнью с мужем и двумя детьми. Но война изменила жизнь ее семьи, как миллионов других украинцев.

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