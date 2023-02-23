Эстонская компания объявила о старте продаж собачатины

"Теперь собачатина от эстонского предприятия MUKI наконец-то доступна в первом ресторане", – говорится в недавнем сообщении на странице MUKI в Facebook, где в начале нового года было обещано запустить стопроцентно органическое собачье мясо, пишет Limon.ee.
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"Важные новости! MUKI наконец-то можно купить в первой закусочной! Если вы окажетесь в Хельсинки, обязательно попробуйте", - объявляет MUKI на своей странице в Facebook, созданной в конце прошлого года для продвижения 100% органического мяса собак.