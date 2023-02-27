Семейный врач Тыстамааского центра семейных врачей Мадис Вескимяги (Социал-демократическая партия) и семейный врач Кивимяэского семейного врача Кармен Йоллер (Партия реформ) стали жертвами преступников - их имена и фотографии использовали для рекламы сомнительного лекарства, пишет Rus.Postimees.
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Эстонские семейные врачи стали жертвами преступников
Эстонские семейные врачи стали жертвами преступников
"С моим именем и фотографией рекламируется неизвестный мне препарат, мне добавили звания, которых у меня нет. Это фальшивая реклама, кража личных данных и фотографий. Я не имею к этому никакого отношения!" - написал семейный врач Мадис Вескимяги в соцсетях.