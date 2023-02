"Перед ядерным взрывом все смогут исполнить свои сексуальные фантазии". Мощное оружие украинцев против ужасов войны

Разговоры о возможном использовании ядерного оружия в Украине в сентябре прошлого года сделали популярной историческую достопримечательность Киева - гору Щекавицу. В Telegram можно найти несколько групп, в которых тысячи участников чата планируют организовать там огромную оргию, где все смогут исполнить свои сексуальные фантазии. "Мне кажется, что эта дискуссия олицетворяет украинский дух. Если мы умрем, то со вспышкой (от англ. - We will go out with a bang!)", - поясняет Матвей.