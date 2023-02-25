"Перед ядерным взрывом все смогут исполнить свои сексуальные фантазии". Мощное оружие украинцев против ужасов войны

Самое раннее свидетельство о президенте Украины Владимире Зеленском, что я видела, - это была серия вышедшего в 2015 году "Слуги народа". Изображаемому им президенту Василию Голобородько по ошибке звонит Ангела Меркель и сообщает, что Украина принята в Евросоюз. Спустя мгновение она извиняется и признает, что на самом деле в ЕС принята Черногория. В тот момент и в голову не могло прийти, что президентом Украины может стать актер. "Когда началась полномасштабная война, мы с друзьями шутили, что он по-прежнему думает, что все происходящее - только фильм. Что ему нужно продолжать играть свою роль, но затем последует счастливый конец", - говорит мне в Киеве украинец Матвей. Я даже не могу представить, как вообще в начале войны можно было шутить.
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