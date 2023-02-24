Янис Вингрис в Украине ⟩ Видео: Вымерший город Херсон

Несмотря на то, что война до сих пор обходила Одессу, ресторан быстрого питания здесь, как и в других местах Украины, прекратил работу, и теперь это только вывеска у закрытого здания. Водитель на бусике объезжает город и собирает несколько пассажиров, которые ранее согласились поехать в Херсон - город, вернуться в который хватает духа лишь у немногих. В бусике вместе со мной и Инна, жительница Херсона, которая во время российской оккупации сообщала мне о ситуации в городе.