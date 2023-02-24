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Янис Вингрис в Украине ⟩ Видео: Вымерший город Херсон
Херсон Фото: Jānis Vingris
Jānis Vingris rus.tvnet.lv
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Видео: Вымерший город Херсон
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В шесть часов утра Одесса погружается в черную темноту. Освещение улиц здесь, как и в других местах Украины, по ночам выключается, рассмотреть что-то в темноте позволяет лишь свет фар проезжающих автомобилей. Звонит телефон: бусик, который должен доставить меня в находящийся в 200 километрах Херсон, ждет у McDonalds.

Несмотря на то, что война до сих пор обходила Одессу, ресторан быстрого питания здесь, как и в других местах Украины, прекратил работу, и теперь это только вывеска у закрытого здания. Водитель на бусике объезжает город и собирает несколько пассажиров, которые ранее согласились поехать в Херсон - город, вернуться в который хватает духа лишь у немногих. В бусике вместе со мной и Инна, жительница Херсона, которая во время российской оккупации сообщала мне о ситуации в городе.

Мучительные девять месяцев Инна ждала освобождения. Когда в ноябре прошлого года это наконец произошло, она с семьей перебралась в Одессу. Херсон был свободным, однако жизнь там стала невыносимой. В первый месяц после освобождения - без электричества, воды, отопления и связи, а главное - под непрерывным артиллерийским обстрелом.

Сбежавшие россияне с другого берега Днепра обстреливали и по-прежнему продолжают обстреливать Херсон. Город, в котором организовали поддельный референдум о присоединении к России, куда навезли солдат, Росгвардию, пропагандистов, учителей из России, фээсбэшников с семьями, кадыровцев, бурятов, дээнэровцев и элэнэровцев и всех других, кого вместе с коллаборантами прогнала из Херсона украинская армия.

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