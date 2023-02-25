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Пилот российского бомбардировщика: чувствую вину перед Украиной

rus.postimees.ee
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Пилот российского бомбардировщика: чувствую вину перед Украиной
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Су-30СМ.
Су-30СМ. Фото: Vene kaitseministeeriumi pressiteenistus

Сейчас в Украине в тюрьме сидят три российских военных летчика, которых Россия по какой-то причине до сих пор не захотела обменять. Postimees удалось пообщаться с летчиками-военнопленными в одном из днепровских учреждений заключения, пишет Rus.Postimees.

Украинцы не называют имена летчиков, да и сами летчики не захотели представиться журналистам Postimees. Фотографировать их не разрешили. С пилотами можно только говорить. Мы назовем их Максимом, Юрой и Сергеем. Все они обещают, что если вернутся домой, больше не поедут на войну. 

Первым выводят Максима. Ему чуть за сорок. Он пилот бомбардировщика "Су-34". Высокопоставленный офицер. В начале марта 2022 года его бомбардировщик был сбит украинской ракетой в Харьковской области. Пилот катапультировался. Пытался добраться до своих товарищей. Не получилось. Арестовали. 

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