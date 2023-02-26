Комментирует Лусис ⟩ Огрский диктатор продолжает демонстрировать, кто главный

Абсолютно все, что делал Хелманис, было красиво, начиная со лжи, что с Авеном он не встречался, и заканчивая оправданиями, что из-за усталости перепутал вопросы журналистов, когда у него спросили, встречался ли он с Авеном. В следующий раз, наверное, нужно чуть более тщательно оценивать, что видно на фотографиях, которые публикуешь в соцсетях после того, как побывал в гостях у сторонника Путина, против которого Евросоюз ввел санкции.

Особенно комичной в этой истории была попытка Эгила часть вины столкнуть на Огрский музей истории и искусства, однако самое смешное происходит только сейчас, когда суровый мужик начал поступать как обиженный пацан из начальной школы.

В частности - тема посуды Авена уже начала понемногу стихать и ее сменили другие актуальные события, поэтому это было бы лучшим моментом, чтобы сидеть тихо и не привлекать к себе никакого излишнего дополнительного внимания. Однако Хелманис очевидно не был самим собой, если бы как взрослый человек просто принял разгром, признал, что ошибался, и не пытался за эту свою ошибку наказать кого-то еще.

Так или иначе, самоуправление Огрского края вдруг сообщила Огрскому музею истории и искусства, что больше не будет согласовывать мероприятие "Непривычный Оман" цикла "Огрчане путешествуют". В дальнейшем оно будет проходить в библиотеке.