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Русская культура в Гулаге
Ветеран российского рока и критик Кремля Юрий Шевчук выступает на митинге в Санкт-Петербурге. 09.09.2010. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP/SCANPIX
Нина Хрущёва Project Syndicate
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Русская культура в Гулаге
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Год назад президент России Владимир Путин приказал начать "специальную военную операцию" в Украине – якобы с целью защитить жителей восточного региона Донбасс и провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. Тем самым он одновременно начал атаку на богатую культуру собственной страны: сегодня её с презрением отвергают по всему миру.

Да, невозможно сравнивать потери россиян (разрушенные карьеры и планы на будущее, утраченные международные контакты) с потерями, которые несут украинцы под ударами российских танков и бомб. И всё же влияние этой войны на российскую культуру, а также начатые самим Путиным преследования деятелей культуры и артистов заставляют задаться фундаментальными вопросами о будущем одной из крупнейших держав мира.

После начала войны я предупреждала о том, что "отмена" российских культурных мероприятий и обменов в виде коллективного наказания может ударить рикошетом, ограничивая доступ к информации о намерениях Путина и якобы подтверждая его рассуждения о том, как Запад стремится уничтожить Россию. Но ни одна внешняя сила не могла нанести так много вреда россиянам, как их собственное правительство.

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