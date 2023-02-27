Русская культура в Гулаге

Да, невозможно сравнивать потери россиян (разрушенные карьеры и планы на будущее, утраченные международные контакты) с потерями, которые несут украинцы под ударами российских танков и бомб. И всё же влияние этой войны на российскую культуру, а также начатые самим Путиным преследования деятелей культуры и артистов заставляют задаться фундаментальными вопросами о будущем одной из крупнейших держав мира.

После начала войны я предупреждала о том, что "отмена" российских культурных мероприятий и обменов в виде коллективного наказания может ударить рикошетом, ограничивая доступ к информации о намерениях Путина и якобы подтверждая его рассуждения о том, как Запад стремится уничтожить Россию. Но ни одна внешняя сила не могла нанести так много вреда россиянам, как их собственное правительство.