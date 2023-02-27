Год назад президент России Владимир Путин приказал начать "специальную военную операцию" в Украине – якобы с целью защитить жителей восточного региона Донбасс и провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. Тем самым он одновременно начал атаку на богатую культуру собственной страны: сегодня её с презрением отвергают по всему миру.
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Русская культура в Гулаге
Русская культура в Гулаге
Да, невозможно сравнивать потери россиян (разрушенные карьеры и планы на будущее, утраченные международные контакты) с потерями, которые несут украинцы под ударами российских танков и бомб. И всё же влияние этой войны на российскую культуру, а также начатые самим Путиным преследования деятелей культуры и артистов заставляют задаться фундаментальными вопросами о будущем одной из крупнейших держав мира.
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