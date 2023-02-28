Комментирует Лусис ⟩ Когда стал слишком латышским, или Делангируй Латвию

Не поймите меня неправильно, я очень рад, что поэтесса и публицист активно участвует в защите латышского языка и всего латышского. Нам очень не хватает людей, которые активно выступают за то, чтобы в Латвии все меньше и меньше использовался русский язык. За то, что латыш не должен переключаться на русский, когда его слышит, потому что должно быть наоборот. В этом смысле все красиво и правильно.

В какой-то степени довольно милой была и начатая ею кампания "Говори по-латышски. Дерусифицируй Латвию" (Runā latviski. Atkrievisko Latviju). Активистка латышского языка просто выступает за то, чтобы здесь было больше латышского и меньше русского - что в этом плохого, не так ли?

Но тут мы уже потихоньку подходим к тому, что слишком много, это слишком вредно. В этой борьбе за латышскость стали проявляться не только нотки безусловной абсолютной истины, но и полное отсутствие самокритики и неумение признавать ошибки. Потому что настоящие латыши не ошибаются, ошибаются другие. Наверное, русские.