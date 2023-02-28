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Комментирует Лусис ⟩ Когда стал слишком латышским, или Делангируй Латвию
Фото: TVNET kolāža
Toms Lūsis rus.tvnet.lv
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Когда стал слишком латышским, или Делангируй Латвию
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Знаете, есть такие люди, которые в любом деле выкладываются на 120 процентов? Будь то политика, гражданская активность, бизнес, работа с людьми, забота о развитии городской среды, борьба за права и равенство женщин или отстаивание латышскости. Иногда эти люди настолько привыкают к восторженным комплиментам своих сторонников, что у них появляется ложное ощущение, что абсолютно все, что они делают, заслуживает аплодисментов. Что они попросту больше не могут ошибаться. Короче говоря - Лиана Ланга.

Не поймите меня неправильно, я очень рад, что поэтесса и публицист активно участвует в защите латышского языка и всего латышского. Нам очень не хватает людей, которые активно выступают за то, чтобы в Латвии все меньше и меньше использовался русский язык. За то, что латыш не должен переключаться на русский, когда его слышит, потому что должно быть наоборот. В этом смысле все красиво и правильно.

В какой-то степени довольно милой была и начатая ею кампания "Говори по-латышски. Дерусифицируй Латвию" (Runā latviski. Atkrievisko Latviju). Активистка латышского языка просто выступает за то, чтобы здесь было больше латышского и меньше русского - что в этом плохого, не так ли?

Но тут мы уже потихоньку подходим к тому, что слишком много, это слишком вредно. В этой борьбе за латышскость стали проявляться не только нотки безусловной абсолютной истины, но и полное отсутствие самокритики и неумение признавать ошибки. Потому что настоящие латыши не ошибаются, ошибаются другие. Наверное, русские.

Например, недавно Ланга упрекнула режиссера и писательницу Кристину Желве за то, что она публикуется на портале LSM, где автором также является писательница Илзе Янсоне, книгу которой якобы издал Петр Авен. Когда выяснилось, что это неправда, Лиана решила не извиняться за допущенную ошибку, а продолжить свои язвительные комментарии.

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