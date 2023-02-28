"Балтию постсоветской называть нельзя": режиссер Виталий Манский о кино после катастрофы

- Нет, не так. В рамках программы рижского международного кинофестиваля мы здесь с 2014. А в качестве обстоятельного латвийского фестиваля документального кино - с 2020. Такой невезучий был, пандемийный, но все-таки. История отношений была такая. Первые несколько лет в Риге была внеконкурсная программа, потом сюда перешли все конкурсные показы, но вручение было в Москве. А когда стало совсем беспробудно, мы с латвийскими коллегами учредили Артдокфест-Рига. И это уже другой фестиваль.