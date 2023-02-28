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"Балтию постсоветской называть нельзя": режиссер Виталий Манский о кино после катастрофы

Ян Левченко rus.postimees.ee
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"Балтию постсоветской называть нельзя": режиссер Виталий Манский о кино после катастрофы
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Фото: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Со 2 по 9 марта в Риге пройдет крупнейший европейский фестиваль неигрового кино Artdocfest. В кинотеатре Splendid Palace покажут две конкурсные программы - "Балтийский фокус" и Artdocfest Open. Плюс площадка Zuzeum познакомит с внеконскурсной программой ArtDoc & ProArt. За 7 дней будет показано 49 фильмов. Основатель и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Виталий Манский рассказал RusPostimees о балтийской судьбе фестиваля, который может превратить Ригу в Берлин.

- Виталий, напомните, с какого года Артдокфест в Латвии, с 2019?

- Нет, не так. В рамках программы рижского международного кинофестиваля мы здесь с 2014. А в качестве обстоятельного латвийского фестиваля документального кино - с 2020. Такой невезучий был, пандемийный, но все-таки. История отношений была такая. Первые несколько лет в Риге была внеконкурсная программа, потом сюда перешли все конкурсные показы, но вручение было в Москве. А когда стало совсем беспробудно, мы с латвийскими коллегами учредили Артдокфест-Рига. И это уже другой фестиваль.

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