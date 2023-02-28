Со 2 по 9 марта в Риге пройдет крупнейший европейский фестиваль неигрового кино Artdocfest. В кинотеатре Splendid Palace покажут две конкурсные программы - "Балтийский фокус" и Artdocfest Open. Плюс площадка Zuzeum познакомит с внеконскурсной программой ArtDoc & ProArt. За 7 дней будет показано 49 фильмов. Основатель и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Виталий Манский рассказал RusPostimees о балтийской судьбе фестиваля, который может превратить Ригу в Берлин.
Для абонентов
"Балтию постсоветской называть нельзя": режиссер Виталий Манский о кино после катастрофы
"Балтию постсоветской называть нельзя": режиссер Виталий Манский о кино после катастрофы
- Виталий, напомните, с какого года Артдокфест в Латвии, с 2019?