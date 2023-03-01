Генеральный директор Департамента внешней разведки Министерства обороны Эстонии Каупо Росин в интервью для Rus.Postimees рассказал, как разведка работает с источниками информации, чем отличаются российские армия и разведка от украинских, каких людей берут в агенты и в аналитики и почему либеральной интеллигенции России не удается сопротивление.
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Эксперт: хороший агент разведки должен уметь общаться с людьми и владеть русским языком
Эксперт: хороший агент разведки должен уметь общаться с людьми и владеть русским языком
В основном мы беседовали не о текущих событиях, суть которых изложена в последнем ежегоднике Департамента полиции безопасности Эстонии, а о работе с информацией в целом.