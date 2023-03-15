1100 машин для ВСУ, скандал вокруг русского языка и "искупление кармы". Как Twitter-конвой помогает Украине

Чтобы оценить вклад латвийских волонтеров, достаточно сказать, что одна из первых машин украинской армии, которая вошла в освобожденный Херсон, была из Латвии.

Jūs esat arī Hersonā, draugi! Dažus mēnešus tas prasīja, bet Patrols no Jaunmārupes līdz Hersonas centram tomēr tika :) (Video beigās) pic.twitter.com/fnqJlGWifz — UkReinis Pozņaks (@poznaks) November 12, 2022

Первые автомашины Рейнис с друзьями и коллегами переправили в Украину еще в конце февраля. Они сами собрали деньги, на них купили 8 автомашин. Побывав в Украине они поняли, что украинской армии нужно больше машин. Но поняв, что своих свободных денег уже нет, Рейнис объявил сбор средств в своем Twitter.

"Пришло время моего Twitter-аккаунта.

Территориальная оборона Украины имеет вооружение, но не имеет транспорта. Мы уже отвезли первые 9 машин, но нам нужно еще. Очень. И быстро", - написал Познякс 2 марта 2022 года.

Ir laiks manam kontam twitterī.



Ukraiņu teritoriālai aizsardzībai (zemessargi) ir ieroči, bet trūkst transporta. Pirmās 9 mašīnas jau aizvedām, bet vajag vēl. Ļoti. Un ātri.



REINIS POZŅAKS LV80HABA000152A104356 pic.twitter.com/1YbjjgI2HU — UkReinis Pozņaks (@poznaks) March 2, 2022

По его словам он надеялся, что сможет собрать денег хотя бы на две машины. Но уже в конце дня было собрано несколько десятков тысяч евро в качестве пожертвований.

"Итог дня - более 31 тысячи и 5 автомобилей. Вы должны попросить VVC [Valsts valodas centrs] создать новые слова благодарности, существующих недостаточно, чтобы отблагодарить вас. Теперь спать. Завтра вечером на границу Украины", - поблагодарил Рейнис в конце дня.

Антра Борк-Ржечицка, президент Латвийской ассоциации коммуникации (LaKA) отмечает, что: "ярким примером того, что один твит может стать началом многомиллионной благотворительной кампании, является создатель "Twitter-конвоя" Рейнис Познякс".