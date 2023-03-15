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1100 машин для ВСУ, скандал вокруг русского языка и "искупление кармы". Как Twitter-конвой помогает Украине
Рейнис Познякс и конфискованные у пьяных водителей авто Фото: Коллаж RUS TVNET/скриншот с https://twitter.com/poznaks
rus.tvnet.lv
1100 машин для ВСУ, скандал вокруг русского языка и "искупление кармы". Как Twitter-конвой помогает Украине
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"Дякую", "Благодаря вам спасли 3 жизни", "Вы все очень крутые": эти и другие слова благодарности приходят команде волонтеров из Латвии, которые с первых дней войны помогают Украине и поставляют для ВСУ автомобили.

Чтобы оценить вклад латвийских волонтеров, достаточно сказать, что одна из первых машин украинской армии, которая вошла в освобожденный Херсон, была из Латвии.

Первые автомашины Рейнис с друзьями и коллегами переправили в Украину еще в конце февраля. Они сами собрали деньги, на них купили 8 автомашин. Побывав в Украине они поняли, что украинской армии нужно больше машин. Но поняв, что своих свободных денег уже нет, Рейнис объявил сбор средств в своем Twitter.

"Пришло время моего Twitter-аккаунта.
Территориальная оборона Украины имеет вооружение, но не имеет транспорта. Мы уже отвезли первые 9 машин, но нам нужно еще. Очень. И быстро", - написал Познякс 2 марта 2022 года.

По его словам он надеялся, что сможет собрать денег хотя бы на две машины. Но уже в конце дня было собрано несколько десятков тысяч евро в качестве пожертвований.

"Итог дня - более 31 тысячи и 5 автомобилей. Вы должны попросить VVC [Valsts valodas centrs] создать новые слова благодарности, существующих недостаточно, чтобы отблагодарить вас. Теперь спать. Завтра вечером на границу Украины", - поблагодарил Рейнис в конце дня.

Антра Борк-Ржечицка, президент Латвийской ассоциации коммуникации (LaKA) отмечает, что: "ярким примером того, что один твит может стать началом многомиллионной благотворительной кампании, является создатель "Twitter-конвоя" Рейнис Познякс".

За год войны Рейнис отправил в Украину более 1100 машин. Символично, что тысячной машиной, которая отправилась в Украину, в Бахмут, где идут самые тяжелые бои, была полностью оборудованная машина неотложной помощи.

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