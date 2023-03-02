Сжатие груди без спроса, просовывание руки во влагалище и уничижительные комментарии во время родов являются примерами насилия при родах. Жестокое обращение с роженицами осложняется тем фактом, что обращающиеся с ними ненадлежащим образом - это профессионалы, которым, по идее, следует доверять, пишет Rus.Postimees.
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"Говорили, что больная родила очередного больного". Последствия насилия во время родов
"Говорили, что больная родила очередного больного". Последствия насилия во время родов
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