"Говорили, что больная родила очередного больного". Последствия насилия во время родов

Лийз сделали экстренное кесарево сечение, во время которого она очнулась на операционном столе. Пока Лийз зашивали живот, врачи комментировали историю ее психического здоровья. "Говорили, что больная родила очередного больного. Мой вес комментировали, говорили, что я кит", – вспоминает Лийз. Она подала официальную жалобу в больницу, на которую до сих пор нет ответа. "Когда через неделю после кесарева сечения меня увезли в другую больницу из-за возникших осложнений, тамошние врачи и понятия не имели о моем прежнем состоянии, потому что никто не составил эпикриз".