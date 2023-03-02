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"Говорили, что больная родила очередного больного". Последствия насилия во время родов

Кертту Кирьянен rus.postimees.ee
"Говорили, что больная родила очередного больного". Последствия насилия во время родов
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Насилие при родах.
Насилие при родах. Фото: Artur Kuus

Сжатие груди без спроса, просовывание руки во влагалище и уничижительные комментарии во время родов являются примерами насилия при родах. Жестокое обращение с роженицами осложняется тем фактом, что обращающиеся с ними ненадлежащим образом - это профессионалы, которым, по идее, следует доверять, пишет Rus.Postimees.

Лийз сделали экстренное кесарево сечение, во время которого она очнулась на операционном столе. Пока Лийз зашивали живот, врачи комментировали историю ее психического здоровья. "Говорили, что больная родила очередного больного. Мой вес комментировали, говорили, что я кит", – вспоминает Лийз. Она подала официальную жалобу в больницу, на которую до сих пор нет ответа. "Когда через неделю после кесарева сечения меня увезли в другую больницу из-за возникших осложнений, тамошние врачи и понятия не имели о моем прежнем состоянии, потому что никто не составил эпикриз".

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