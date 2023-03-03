ЯНИС ВИНГРИС В УКРАИНЕ ⟩ Херсонская область на пороге гуманитарной катастрофы

У взорванного моста через реку автобусы переправляют на другой берег на армейских баржах. Связь потеряна и восстановится только в кромешной тьме, когда автобусы вернутся в Херсон. Незадолго до нашего выезда из города в нем взорвался российский снаряд "Град", в результате шесть человек погибли и 21 получил ранения. Через некоторое время новости об этих убийствах облетят весь мир, в том числе и Латвию. Сообщения с выражением обеспокоенности, отправленные на мой телефон, не доходят до меня; я не вижу их и не могу ответить, я вне связи.