Дорога из Херсона тянется по правому берегу Днепра. Два белых автобуса Красного Креста везут в отдаленную деревню гуманитарную помощь - продукты, воду, одежду, спальные мешки, детские игрушки и буржуйки, или металлические печи. Почти 100-километровый участок дороги пуст. Только армейские блокпосты, несколько встречных машин и разрушения по обе стороны дороги - уничтоженная бронетехника, деформированные до неузнаваемости гражданские машины, сбитый вертолет, взорванные мосты. А еще - многокилометровые окопы на обочине ближе к Днепру.
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ЯНИС ВИНГРИС В УКРАИНЕ ⟩ Херсонская область на пороге гуманитарной катастрофы
Херсонская область на пороге гуманитарной катастрофы
У взорванного моста через реку автобусы переправляют на другой берег на армейских баржах. Связь потеряна и восстановится только в кромешной тьме, когда автобусы вернутся в Херсон. Незадолго до нашего выезда из города в нем взорвался российский снаряд "Град", в результате шесть человек погибли и 21 получил ранения. Через некоторое время новости об этих убийствах облетят весь мир, в том числе и Латвию. Сообщения с выражением обеспокоенности, отправленные на мой телефон, не доходят до меня; я не вижу их и не могу ответить, я вне связи.
Маккензи