VID рассказывает о нововведении и самом главном в подаче годовой декларации о доходах

Ежегодная декларация регулярно заполняется и предоставляется, но каждый год, когда вы просматриваете стопку чеков, возникает вопрос: оправданы ли эти расходы?

В декларации могут быть представлены обоснованные расходы на различные виды лечения и медицинские услуги, в том числе на посещение семейного врача и врача-специалиста, на медицинские осмотры, процедуры, анализы и операции, на стоматологические услуги (в т.ч. протезирование), на вакцинацию (вместе с медицинским обслуживанием, включая расходы на приобретение одноразового шприца и вакцины).