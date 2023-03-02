Чт, 2.03.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов
VID рассказывает о нововведении и самом главном в подаче годовой декларации о доходах
Возврат налогов. Иллюстративное фото Фото: Montri Thipsorn/Shutterstock
Apollo.lv Eva Ķeruže rus.tvnet.lv
, ,
VID рассказывает о нововведении и самом главном в подаче годовой декларации о доходах
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

Любое лицо, чей доход облагается подоходным налогом с населения, может добровольно подать декларацию для возмещения переплаченного налога на оправданные расходы. Однако в этом году появилось небольшое новшество. Представители Службы государственных доходов (VID) рассказали о нововведении.

Ежегодная декларация регулярно заполняется и предоставляется, но каждый год, когда вы просматриваете стопку чеков, возникает вопрос: оправданы ли эти расходы?

В декларации могут быть представлены обоснованные расходы на различные виды лечения и медицинские услуги, в том числе на посещение семейного врача и врача-специалиста, на медицинские осмотры, процедуры, анализы и операции, на стоматологические услуги (в т.ч. протезирование), на вакцинацию (вместе с медицинским обслуживанием, включая расходы на приобретение одноразового шприца и вакцины).

Ключевые слова
Наверх