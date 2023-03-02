Любое лицо, чей доход облагается подоходным налогом с населения, может добровольно подать декларацию для возмещения переплаченного налога на оправданные расходы. Однако в этом году появилось небольшое новшество. Представители Службы государственных доходов (VID) рассказали о нововведении.
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VID рассказывает о нововведении и самом главном в подаче годовой декларации о доходах
VID рассказывает о нововведении и самом главном в подаче годовой декларации о доходах
Ежегодная декларация регулярно заполняется и предоставляется, но каждый год, когда вы просматриваете стопку чеков, возникает вопрос: оправданы ли эти расходы?