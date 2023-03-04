"Все кажется странным, даже океан". Исчезновение 19-го рейса в Бермудском треугольнике

"Не вижу землю. Похоже, что мы отклонились от курса", - сообщил на башню связи Тейлор, который казался совершенно смущенным.

"Каковы ваши позиции?" - спросил диспетчер.

После этого на несколько минут наступили тишина. Диспетчеры смотрели в небо на место, где должны быть самолеты, однако их там не было.

"Мы не можем понять, где мы находимся. Не вижу землю", - снова сообщил Тейлор.

После этого связь пропала на десять минут, а когда снова восстановилась, уже говорил не Тейлор, а один из пилотов.

"Мы не можем найти запад. Все неправильно. Мы не можем понять ни одно направление. Все кажется странным, даже океан", - сказал пилот.

Снова наступил момент тишины. После этого диспетчеры узнали от пилота, что Тейлор по неизвестной причине передал руководство патрулем другому пилоту. Через 20 минут прозвучал голос нового лидера патруля, однако он был трясущимся, почти истеричным.

"Мы не понимаем, где мы... все такое... ничего нельзя понять. Мы думаем, что мы можем быть в каких 360 километрах на северо-восток от базы..."