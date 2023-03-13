Яркая создательница латвийских сериалов, которая стремится в Netflix: Лелде Ковалева

Латвийская писательница и кинопродюсер Лелде Ковалева зарекомендовала себя как среди молодых писателей, так и среди профессионалов латвийского кинопроизводства. Кто эта молодая женщина, которая сумела очаровать бесчисленное количество читателей и зрителей, представив интересную и качественную литературу и несколько успешных кинопроектов? В беседе с интернет-журналом KLIK Ковалева рассказала о своем пути к мечте, успехах и неудачах, а также о своей семье и планах на будущее.