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Яркая создательница латвийских сериалов, которая стремится в Netflix: Лелде Ковалева

Apollo.lv Gunta Kūla
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Яркая создательница латвийских сериалов, которая стремится в Netflix: Лелде Ковалева
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Фото: Foto no privātā arhīva

Латвийская писательница и кинопродюсер Лелде Ковалева зарекомендовала себя как среди молодых писателей, так и среди профессионалов латвийского кинопроизводства. Кто эта молодая женщина, которая сумела очаровать бесчисленное количество читателей и зрителей, представив интересную и качественную литературу и несколько успешных кинопроектов? В беседе с интернет-журналом KLIK Ковалева рассказала о своем пути к мечте, успехах и неудачах, а также о своей семье и планах на будущее.

Широкую известность Лелде приобрела сразу после появления на телеэкранах детективного сериала "Пропавшие без вести", созданного по мотивам одноименного романа. Хотя роман сейчас хорошо принят, была вероятность, что он никогда не увидит свет.

Лелде призналась, что рукопись книги "Пропавшие без вести" изначально была отклонена: "После отказа я потратила еще два года на переработку этой работы".

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