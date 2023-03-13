Латвийская писательница и кинопродюсер Лелде Ковалева зарекомендовала себя как среди молодых писателей, так и среди профессионалов латвийского кинопроизводства. Кто эта молодая женщина, которая сумела очаровать бесчисленное количество читателей и зрителей, представив интересную и качественную литературу и несколько успешных кинопроектов? В беседе с интернет-журналом KLIK Ковалева рассказала о своем пути к мечте, успехах и неудачах, а также о своей семье и планах на будущее.
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Яркая создательница латвийских сериалов, которая стремится в Netflix: Лелде Ковалева
Яркая создательница латвийских сериалов, которая стремится в Netflix: Лелде Ковалева
Широкую известность Лелде приобрела сразу после появления на телеэкранах детективного сериала "Пропавшие без вести", созданного по мотивам одноименного романа. Хотя роман сейчас хорошо принят, была вероятность, что он никогда не увидит свет.