С момента вторжения России в Украину за ее свободу борются не только украинские военнослужащие, но и добровольцы из других стран мира, которые пополнили ряды защитников. Встречаются на фронте и жители Латвии, отправившиеся туда по разными причинам. Латвиец по прозвищу Халк полгода неустанно борется на фронте за победу Украины, в свою очередь воюющим в Украине солдатам помощь оказывает латвийский военный медик по прозвищу Призрак Днепра. Если совсем точно - один из медиков подразделения "Призрак Днепра".
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"На глазах другу оторвало голову...", "Останусь до победы!": латвийские солдаты Халк и Призрак Днепра с фронта
"На глазах другу оторвало голову...", "Останусь до победы!": латвийские солдаты Халк и Призрак Днепра с фронта
"У меня был напарник из Польши, с которым мы с самого начала действовали вместе. Он был очень приятным человеком, был актером театра. Но он погиб в шести метрах от меня. Ему оторвало голову осколком. Во время интенсивных боевых действий бдительность людей усыпляется...
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