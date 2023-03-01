"На глазах другу оторвало голову...", "Останусь до победы!": латвийские солдаты Халк и Призрак Днепра с фронта

С момента вторжения России в Украину за ее свободу борются не только украинские военнослужащие, но и добровольцы из других стран мира, которые пополнили ряды защитников. Встречаются на фронте и жители Латвии, отправившиеся туда по разными причинам. Латвиец по прозвищу Халк полгода неустанно борется на фронте за победу Украины, в свою очередь воюющим в Украине солдатам помощь оказывает латвийский военный медик по прозвищу Призрак Днепра. Если совсем точно - один из медиков подразделения "Призрак Днепра".