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"Папа, у тебя пять дней!" Любовь отца, которая сильнее власти Путина
Фото: Jānis Škapars/TVNET
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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"Папа, у тебя пять дней!" Любовь отца, которая сильнее власти Путина
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Евгений Межевой, одинокий отец из Мариуполя, теперь живет в Риге. Он один воспитывает троих детей, младшего - с восьмимесячного возраста. Мужчине 40 лет, однако он чувствует себя 70-летним - настолько интенсивным был его жизненный опыт с 24 февраля 2022 года. 45 дней в печально известной "Еленовке" - донецкой тюрьме, откуда многие не вернулись живыми, - в неведении о детях, которые в это время находились в путинском "лагере перевоспитания" недалеко от Москвы, и, может быть, самая большая борьба в жизни Жени - за детей, любовь к которым позволила отцу сделать невозможное.

Чтобы после обеда в субботу пить чай в небольшой трехкомнатной квартире в Кенгарагсе, семье пришлось пройти через девять созданных Путиным кругов ада. Евгений один растит троих детей - Матвея (13), Святославу (9) и Александру (7). Мама бросила семью, когда младшей дочери было всего восемь месяцев. Дети не могут усидеть спокойно, и гомон периодически прерывает поставленный голос отца, в котором так много тепла, что сразу же ощущается, что связь этих четырех человек нерушима. Практически не прерывая, я слушаю историю Евгения два часа, и это превосходит отмеченные наградами голливудские триллеры.

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