"Папа, у тебя пять дней!" Любовь отца, которая сильнее власти Путина

Евгений Межевой, одинокий отец из Мариуполя, теперь живет в Риге. Он один воспитывает троих детей, младшего - с восьмимесячного возраста. Мужчине 40 лет, однако он чувствует себя 70-летним - настолько интенсивным был его жизненный опыт с 24 февраля 2022 года. 45 дней в печально известной "Еленовке" - донецкой тюрьме, откуда многие не вернулись живыми, - в неведении о детях, которые в это время находились в путинском "лагере перевоспитания" недалеко от Москвы, и, может быть, самая большая борьба в жизни Жени - за детей, любовь к которым позволила отцу сделать невозможное.