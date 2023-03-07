В РФ был шаман, а в Латвии - кукла вуду. Терапия и символизм в искусстве Артура Берзиньша

Кто такой Артур Берзиньш?

Артур Берзиньш хорошо известен в Латвии и за ее пределами своими работами с изображением обнаженных тел и провокационными арт-перформансами. За плечами у него шесть персональных выставок. Всего он принял участие в более чем 50 групповых выставках и проектах в Латвии и за рубежом.

С 2018 по 2019 год Артур Берзиньш создавал сценографию для нескольких постановок Дж. Дж. Джилинджера в театре "Дайлес". Артур является режиссером, сценаристом и продюсером множества видеороликов, анимационных и короткометражных фильмов, в том числе видеоклипов для звезд мировой музыки, таких как Seven Lions и Cradle of Filth. В 2010 году влиятельный американский интернет-портал Weirdworm.com присвоил Артуру Берзиньшу шестое место в десятке самых своеобразных художников мира.

В 2020 году поп-исполнительница Билли Айлиш прибыла на церемонию вручения награды London NME Awards с принтом Артура Берзиньша на наряде.