ФОТО ⟩ Контрабандисты через Латвию пытались провезти в Эстонию амфетамин и автоматы

Утром 16 февраля через погранпункт Икла (граница с Латвией) в Эстонию въехало грузовое транспортное средство с бельгийскими номерами, перевозившее пикап. Выездная таможенная инспекция следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии остановила грузовик на шоссе Таллинн - Икла в Пярнуском уезде для таможенного досмотра.

Во время обыска грузового фургона полицейские обнаружили большое количество амфетамина и сумку с оружием. В сумке находились два автомата, один из которых был заряжен. Два гражданина Бельгии, перегонявшие грузовик, были задержаны как подозреваемые в совершении преступления и переданы в Департамент полиции безопасности Эстонии.