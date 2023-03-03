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ФОТО ⟩ Контрабандисты через Латвию пытались провезти в Эстонию амфетамин и автоматы

Лоора-Элизабет Ломп rus.postimees.ee
Контрабандисты через Латвию пытались провезти в Эстонию амфетамин и автоматы
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Бельгийцы ввезли 100 килограмм амфетамина.
Бельгийцы ввезли 100 килограмм амфетамина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

В феврале сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии в ходе таможенного досмотра в грузовом автомобиле двух граждан Бельгии обнаружили 100 килограммов амфетамина и две единицы автоматического оружия. Сотрудники Департамента полиции безопасности Эстонии задержали подозреваемых, которые позже были взяты под стражу, пишет Rus.Postimees.

Утром 16 февраля через погранпункт Икла (граница с Латвией) в Эстонию въехало грузовое транспортное средство с бельгийскими номерами, перевозившее пикап. Выездная таможенная инспекция следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии остановила грузовик на шоссе Таллинн - Икла в Пярнуском уезде для таможенного досмотра.

Во время обыска грузового фургона полицейские обнаружили большое количество амфетамина и сумку с оружием. В сумке находились два автомата, один из которых был заряжен. Два гражданина Бельгии, перегонявшие грузовик, были задержаны как подозреваемые в совершении преступления и переданы в Департамент полиции безопасности Эстонии.

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