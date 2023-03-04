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РЕПОРТАЖ ⟩ "Для меня это цена свободы!" Жители Эстонии о соседстве с полигоном и военной базой

Денис Антонов rus.postimees.ee
"Для меня это цена свободы!" Жители Эстонии о соседстве с полигоном и военной базой
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САУ K9 Kõu.
САУ K9 Kõu. Фото: Ain Liiva

В связи с расширением тренировочной площадки в Нурсипалу много говорится о шуме, который может доноситься с полигона, а также о дорогах общего пользования, которые может разбить тяжелая техника Сил обороны Эстонии. Rus.Postimees поинтересовался у людей, проживающих рядом с тренировочными площадками и базами Сил обороны Эстонии, насколько треск автоматных очередей и разрывы артиллерийских снарядов влияют на их жизнь и прислушивается ли кто-нибудь к их жалобам.

Хотя Центральный полигон Сил обороны Эстонии и расположен в волости Куусалу, его восточная часть граничит с волостью Кадрина, в некоторых поселках которой время от времени слышны звуки взрывов. Состояние небольших поселковых дорог оставляет желать лучшего, но это никак не связано с расположенным неподалеку полигоном – природа сделала свое дело, покрыв дорогу толстым слоем снега, а к утру коммунальщики еще не успели сюда добраться.

"Здесь эти взрывы не только слышны, но и чувствуются – дом прямо ходит ходуном", – рассказывает житель деревни Лясна Андрус и добавляет, что шум его беспокоит, только когда он доносится вечером, перед отходом ко сну. "Настоящая война тоже ничем не лучше, нужно где-то тренироваться", – считает он. По словам местного жителя, военная техника часто проезжает мимо его дома, но состояние дорог благодаря этому поддерживается даже в лучшем состоянии, электрическую систему вроде как тоже привели в порядок.

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