Хотя Центральный полигон Сил обороны Эстонии и расположен в волости Куусалу, его восточная часть граничит с волостью Кадрина, в некоторых поселках которой время от времени слышны звуки взрывов. Состояние небольших поселковых дорог оставляет желать лучшего, но это никак не связано с расположенным неподалеку полигоном – природа сделала свое дело, покрыв дорогу толстым слоем снега, а к утру коммунальщики еще не успели сюда добраться.

"Здесь эти взрывы не только слышны, но и чувствуются – дом прямо ходит ходуном", – рассказывает житель деревни Лясна Андрус и добавляет, что шум его беспокоит, только когда он доносится вечером, перед отходом ко сну. "Настоящая война тоже ничем не лучше, нужно где-то тренироваться", – считает он. По словам местного жителя, военная техника часто проезжает мимо его дома, но состояние дорог благодаря этому поддерживается даже в лучшем состоянии, электрическую систему вроде как тоже привели в порядок.